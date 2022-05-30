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Кубок России

Колыванов — о финале Кубка России: Красивейший матч, невероятные эмоции

30 Мая 2022 • 09:43 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Экс-тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился с журналистами своим мнением по поводу финального поединка Кубка России.

Колыванов сказал Metaraitings.ru, что в финале был красивейший матч, который подарил всем невероятные эмоции. Специалист отметил, что ему жалко футболистов «Динамо», у которых была прекрасная поддержка. Экс-наставник «Уфы» добавил, что динамовская фанатская трибуна явно переплюнула «красно-белых».

Напомним, что в финале Кубка России «сине-белые» уступили «Спартаку» со счётом 1:2. «Динамо» могло в концовке спастись, но полузащитник Даниил Фомин не сумел реализовать пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Игорь Колыванов
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