Колосков – после финала Кубка России: «Матч «Спартак» - «Динамо» доказал, что футбол популярнее хоккея»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о популярности футбола в стране.

«Есть некоторые скептики, которые считают, что футбол уступает пальму первенства хоккею, но этого и близко нет. Футбол всегда был, есть и останется спортом номер один. Теперь это никому и доказывать не надо, все очевидно», — цитирует Колоскова ТАСС.

Стоит отметить, что на матче присутствовало 69 306 зрителей. Встреча проходила на главном стадионе России – в «Лужниках». В финальном матче сошлись «Спартак» и «Динамо», где победу праздновали «красно-белые». Команда Паоло Ваноли обыграла «бело-голубых» со счётом 2:1.

Эта победа в Кубке стала первой для «Спартака» с сезона-2002/03.