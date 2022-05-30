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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков – после финала Кубка России: «Матч «Спартак» - «Динамо» доказал, что футбол популярнее хоккея»

30 Мая 2022 • 19:15 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о популярности футбола в стране.

«Есть некоторые скептики, которые считают, что футбол уступает пальму первенства хоккею, но этого и близко нет. Футбол всегда был, есть и останется спортом номер один. Теперь это никому и доказывать не надо, все очевидно», — цитирует Колоскова ТАСС.

Стоит отметить, что на матче присутствовало 69 306 зрителей. Встреча проходила на главном стадионе России – в «Лужниках». В финальном матче сошлись «Спартак» и «Динамо», где победу праздновали «красно-белые». Команда Паоло Ваноли обыграла «бело-голубых» со счётом 2:1.

Эта победа в Кубке стала первой для «Спартака» с сезона-2002/03.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Вячеслав Колосков
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