Терёхин прокомментировал веселье игроков «Динамо» после финала Кубка России

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал видео, где игроки «бело-голубых» веселятся после поражения от «Спартака» (1:2).

«Футболисты «Динамо» веселятся в баре после поражения в финале кубка, нормально ли это? Почему бы ребятам не собраться и не посидеть всем вместе. Так и должно быть, сезон закончился», — цитирует Терёхина «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, ничего страшного в этом видео нет, после матча всегда нужно собираться, и это не должно зависеть от результата.

29 мая «Динамо» уступило в финале Кубка России «Спартаку» со счетом 1:2. После матча наставник «бело-голубых» Сандро Шварц объявил об уходе из клуба.