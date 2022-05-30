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Кубок России

Терёхин прокомментировал веселье игроков «Динамо» после финала Кубка России

30 Мая 2022 • 14:34 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал видео, где игроки «бело-голубых» веселятся после поражения от «Спартака» (1:2).

«Футболисты «Динамо» веселятся в баре после поражения в финале кубка, нормально ли это? Почему бы ребятам не собраться и не посидеть всем вместе. Так и должно быть, сезон закончился», — цитирует Терёхина «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, ничего страшного в этом видео нет, после матча всегда нужно собираться, и это не должно зависеть от результата.

29 мая «Динамо» уступило в финале Кубка России «Спартаку» со счетом 1:2. После матча наставник «бело-голубых» Сандро Шварц объявил об уходе из клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кубок России Олег Терёхин
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