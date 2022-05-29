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Кубок России

Игроки «Спартака» сорвали пресс-конференцию Ваноли после победы в Кубке России видео

29 Мая 2022 • 20:38 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Сегодня, 29 мая в Москве состоялся финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Динамо» со счётом 2:1.

На послематчевой конференции главный тренер команды Паоло Ваноли отвечал на вопросы журналистов, как вдруг в зале, где проходила пресс-конференция появились футболисты «Спартака» с бутылками шампанского. Игроки облили содержимым главного тренера, переводчика и директора пресс-службы Дмитрия Зеленова.

В финале за «красно-белых» отличились Александр Соболев и Куинси Промес. В составе «Динамо» единственный мяч на счету у Арсена Захаряна.

Напомним, в последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в сезоне-2002/03.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Паоло Ваноли
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