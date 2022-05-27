Билялетдинов считает, что на Шварца давили

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о возможном уходе главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист может возглавить берлинскую «Герту».

Билялетдинов полагает, что Шварц испытал на себе давление со стороны, из-за чего и решил прокинуть Россию.

«Не выдержал, ну и плюс поступило хорошее предложение с родины. Что теперь, жаловаться и убиваться? Давят и давят. Кто-то выдерживает, а кто-то — нет», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Также специалист отметил, что несмотря на высокое место в турнирной таблице по итогам прошедшего сезона и выход в финал Кубка России, работа Шварца не была идеальной.

Напомним, динамовцы сумели занять третье место по итогам минувшего сезона РПЛ. Это бронзовая медаль стала для московского клуба первой за последние 14 лет.