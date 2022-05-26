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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рабинер – о возможном уходе Шварца в «Герту»: «Он вызывает только уважение»

26 Мая 2022 • 23:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Российский журналист Игорь Рабинер отреагировал на новость о возможном уходе главного тренера «Динамо» Сандро Шварца в «Герту».

«Думаю, у всех людей, интересующихся футболом в России, Сандро вызывает только уважение. Ясно, как непросто немцу работалось в последние месяцы, и в другой ситуации он мог бы добиться ещё большего. Но и бронза с выходом в финал Кубка - для команды, кучу лет не достигавшей ничего подобного, тоже очень достойно.

А теперь самое интересное, как его игроки отреагируют на случившееся в последнем и главном матче при Шварце. Отблагодарят ли своего тренера за то, что он сделал из них - команду.

Ещё одной мощной драмой больше в этом историческом финале, которого мы все так ждём.

Сандро, хорошему тренеру и честному, порядочному человеку, - удачи в «Герте» и на всех последующих местах работы, — написал Рабинер в своём телеграм-канале.

Ранее мы написали о том, что Шварц следующим летом будет представлен главным тренером немецкой «Герты».


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кубок России Игорь Рабинер РПЛ Сандро Шварц
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