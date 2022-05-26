Рабинер – о возможном уходе Шварца в «Герту»: «Он вызывает только уважение»

Российский журналист Игорь Рабинер отреагировал на новость о возможном уходе главного тренера «Динамо» Сандро Шварца в «Герту».

«Думаю, у всех людей, интересующихся футболом в России, Сандро вызывает только уважение. Ясно, как непросто немцу работалось в последние месяцы, и в другой ситуации он мог бы добиться ещё большего. Но и бронза с выходом в финал Кубка - для команды, кучу лет не достигавшей ничего подобного, тоже очень достойно.

А теперь самое интересное, как его игроки отреагируют на случившееся в последнем и главном матче при Шварце. Отблагодарят ли своего тренера за то, что он сделал из них - команду.

Ещё одной мощной драмой больше в этом историческом финале, которого мы все так ждём.

Сандро, хорошему тренеру и честному, порядочному человеку, - удачи в «Герте» и на всех последующих местах работы, — написал Рабинер в своём телеграм-канале.

Ранее мы написали о том, что Шварц следующим летом будет представлен главным тренером немецкой «Герты».