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Кубок России

Маслов: Финал Кубка России? Надежда только на победу

20 Мая 2022 • 13:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Российский защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, чего ожидает от финала Кубка России.

Маслов сказал, что у него нет никаких ожиданий от финала, а есть только надежда на победу. Защитник отметил, что спартаковцы будут играть с полной самоотдачей, ведь «красно-белые» должны всегда побеждать и завоёвывать трофеи. Напомним, что финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

Стоит отметить, что в этом сезоне Павел Маслов из-за повреждения так ни разу на поле не появился. Защитник уже приступил к тренировкам в общей группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Павел Маслов
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