Маслов: Финал Кубка России? Надежда только на победу

Российский защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, чего ожидает от финала Кубка России.

Маслов сказал, что у него нет никаких ожиданий от финала, а есть только надежда на победу. Защитник отметил, что спартаковцы будут играть с полной самоотдачей, ведь «красно-белые» должны всегда побеждать и завоёвывать трофеи. Напомним, что финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

Стоит отметить, что в этом сезоне Павел Маслов из-за повреждения так ни разу на поле не появился. Защитник уже приступил к тренировкам в общей группе.