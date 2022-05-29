В эти минуты проходит финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» играет против «Динамо».

На 54-й минуте матча Фёдор Смолов поборолся за мяч, сделал передачу в штрафную площадь, где Константин Тюкавин выиграл борьбу у защитника. Он сделал удобную передачу Арсену Захаряну. 19-летний полузащитник с помощью рикошета отправил мяч в сетку ворот Александра Максименко.

На 10-й минуте встречи полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов вывел форварда Александра Соболева один на один с голкипером, и нападающий открыл счёт в матче.

Встреча проходит на главном стадионе России – «Лужники». За игрой наблюдают более 70 000 зрителей. На матче работает бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым.

За прямой текстовой трансляцией матча «Спартак» - «Динамо» следить можно здесь.