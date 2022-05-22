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Лещук – после 1:5 от «Сочи»: «Я знаю, что трудно смотреть, как твоя команда проигрывает с крупным счётом»

22 Мая 2022 • 19:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук в своём телеграм-канале обратился к болельщикам команды после разгромного поражения от «Сочи» (1:5), в последнем матче сезона.

«Я знаю, что трудно смотреть, как твоя команда проигрывает с крупным счётом, но как же важно для нас особенно в такие моменты быть вместе с вами. Когда вы рядом – есть уверенность, что мы всё можем преодолеет», - написал Лещук.

Вратарь поблагодарил всех болельщиков, которые остались на трибунах даже после финального свистка. Лещук отметил персональную поддержку, которая доносилась с фан-сектора «Динамо».

Отметим, что московский клуб в последнем 30-м туре сезона РПЛ на своём полу разгромно проиграл «Сочи» со счётом 1:5 и упустил возможность занять второе место в турнирной таблице чемпионата России.

29 мая «Динамо» и «Спартак» сыграют в финале Кубка России. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.  


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России РПЛ Игорь Лещук
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