Лещук – после 1:5 от «Сочи»: «Я знаю, что трудно смотреть, как твоя команда проигрывает с крупным счётом»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук в своём телеграм-канале обратился к болельщикам команды после разгромного поражения от «Сочи» (1:5), в последнем матче сезона.

«Я знаю, что трудно смотреть, как твоя команда проигрывает с крупным счётом, но как же важно для нас особенно в такие моменты быть вместе с вами. Когда вы рядом – есть уверенность, что мы всё можем преодолеет», - написал Лещук.

Вратарь поблагодарил всех болельщиков, которые остались на трибунах даже после финального свистка. Лещук отметил персональную поддержку, которая доносилась с фан-сектора «Динамо».

Отметим, что московский клуб в последнем 30-м туре сезона РПЛ на своём полу разгромно проиграл «Сочи» со счётом 1:5 и упустил возможность занять второе место в турнирной таблице чемпионата России.

29 мая «Динамо» и «Спартак» сыграют в финале Кубка России. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.