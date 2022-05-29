В эти минуты проходит финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» играет с «Динамо».

На 70-й минуте матча Куинси Промес убежал в контратаку и вышел один на один с вратарём «Динамо» Игорем Лещуком, форвард обвёл его и поразил ворота в пустые ворота.

На 10-й минуте встречи полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов сделал классный пас форварду Александру Соболеву, и нападающий открыл счёт в матче. На 54-й минуте полузащитник «бело-голубых» Арсен Захарян пробил из-за штрафной, и с помощью рикошета послал мяч в сетку ворот Александра Максименко.

Встреча проходит на главном стадионе России – «Лужники». За игрой наблюдают более 70 000 зрителей. На матче работает бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым.

За прямой текстовой трансляцией матча «Спартак» - «Динамо» следить можно здесь.