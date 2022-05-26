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Ярцев игрокам «Спартака»: Пусть ваши фамилии войдут в золотой фонд клуба

26 Мая 2022 • 22:59 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Бывший нападающий «Спартака» Георгий Ярцев на встрече ветеранов клуба с игроками посвятил пару слов футболистам.

«Вы отличные игроки и не раз это доказывали. Впереди у вас матч, победой в котором вы можете исправиться за весь сезон», — приводит слова Ярцева официальный сайт клуба.

Экс-игрок заявил, что футболистам нужно помнить о том, что огромная армия болельщиков будет поддерживать их в день финала.

Георгий Ярцев играл за «красно-белых» в период 1977 по 1980 год, в 1979 стал чемпионом СССР.

Финал Кубка России пройдет 29 мая, в нем «Спартак» на стадионе «Лужники» встретится с «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Георгий Ярцев
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