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Кубок России

Черчесов присутствует на матче «Спартак» - «Динамо»

29 Мая 2022 • 17:31 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
1-й тайм

В эти минуты проходит финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» играет против «Динамо».

Первый гол в матче забил нападающий «красно-белых» Александр Соболев. После классного паса Михаила Игнатова нападающий вышел один на один с вратарём, и переиграл его.

Во время трансляции встречи оператор показал, что на трибуне находится бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов. Специалист сидел с шарфом в расцветке «Спартака» и «Динамо».

Напомним, в сезоне-2021/22 «Ференцварош» под руководством Черчесова стал чемпионом Венгрии и взял Кубок страны.


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Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Станислав Черчесов
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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