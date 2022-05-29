Черчесов присутствует на матче «Спартак» - «Динамо»

В эти минуты проходит финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» играет против «Динамо».

Первый гол в матче забил нападающий «красно-белых» Александр Соболев. После классного паса Михаила Игнатова нападающий вышел один на один с вратарём, и переиграл его.

Во время трансляции встречи оператор показал, что на трибуне находится бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов. Специалист сидел с шарфом в расцветке «Спартака» и «Динамо».

Напомним, в сезоне-2021/22 «Ференцварош» под руководством Черчесова стал чемпионом Венгрии и взял Кубок страны.