Сёмин: «В финале Кубка самое главное — это концентрация»

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Динамо».

«Главное в финале Кубка — это быть сконцентрированным на каждый микроэпизод. 90 минут или 120, может быть, ещё и с пенальти — самое главное — концентрация», — приводит слова Сёмина «Комсомольская правда».

Также специалист назвал идею создания Кубка Лиги очень интересной и выразил мнение, что РПЛ абсолютно справедливо не была расширена до 18 команд.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в воскресенье, 29 мая. Начало — в 17:00 по московскому времени.