Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Сёмин: «В финале Кубка самое главное — это концентрация»

26 Мая 2022 • 09:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Динамо».

«Главное в финале Кубка — это быть сконцентрированным на каждый микроэпизод. 90 минут или 120, может быть, ещё и с пенальти — самое главное  —  концентрация», — приводит слова Сёмина «Комсомольская правда».

Также специалист назвал идею создания Кубка Лиги очень интересной и выразил мнение, что РПЛ абсолютно справедливо не была расширена до 18 команд.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в воскресенье, 29 мая. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Скудетто Динамо Москва Юрий Сёмин Кубок Лиги расширение рпл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
10:07 · Кубок России
Ваноли рассказал, с чьей стороны ощущает наибольшее давление
09:54 · Кубок России
Ваноли: «Не знаю, сколько проработаю в «Спартаке»
09:40 · Кубок России
Сёмин: «В финале Кубка самое главное — это концентрация»
09:12 · Кубок России
Ваноли допустил, что Дзюба может пригодиться «Спартаку»
07:59 · Кубок России
Нигматуллин назвал фаворита в финале «Спартак» - «Динамо»
01:12 · Кубок России
Ваноли: «Это судьба, знак свыше»
25 Мая
16:17 · Кубок России
Кавазашвили: «МакSим? Да хоть Петруха!»
15:08 · Кубок России
Лаксальт готов помочь «Динамо» в финале в Кубка России
14:55 · Кубок России
Экс-вратарь «Динамо» рассказал, кто способен возглавить «бело-голубых» после ухода Шварца
13:14 · Кубок России
Колосков: «Высказывания Салиховой — это не пустая болтовня»
10:36 · Кубок России
Аленичев назвал причину провала «Динамо» в концовке сезона
10:29 · Кубок России
Аленичев о финале Кубка России: Надеюсь, что мы не увидим безобразный футбол
09:30 · Кубок России
Стало известно, кто прокомментирует финал Кубка России 2
09:04 · Кубок России
Президент РФС рассказал о том, будут ли на финале Кубка России продавать пиво
08:36 · Кубок России
Самедов оценил шансы в финале «Спартак» - «Динамо» 1
Все новости