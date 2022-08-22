Боснич: «Не думаю, что сегодня тен Хаг может пасть ниже, чем на прошлой неделе»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Марк Боснич поделился ожиданиями от сегодняшнего матча «красных дьяволов» против «Ливерпуля». Напомним, что поединок стартует в 22:00 по московскому времени на «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» нечего терять. Не думаю, что тен Хаг может пасть ниже, чем на прошлой неделе», – сказал Боснич в интервью Sky Sports.

Неделю назад «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «Брентфорду» 0:4, причём все голы манкунианцы пропустили к 35-й минуте.

В прошлом сезоне АПЛ «Ливерпуль» за два матча забил в ворота «Манчестер Юнайтед» 8 безответных голов.