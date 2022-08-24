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Фердинанд сравнил новичка «Манчестер Юнайтед» с Эвра

 
24 Августа 2022 • 20:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Ливерпуль
окончен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд доволен игрой левого защитника Тирелла Маласии.

Англичанин сравнил новичка команды с известным экс-игроком «красных дьяволов» Патрисом Эвра: «Маласиа сыграл против «Ливерпуля» просто великолепно. Он напоминает мне Патриса Эвра. За последние годы в футболе было не так много защитников, которым удавалось обезвредить Мохамеда Салаха. Да, тот в итоге забил, но большую часть матча его было не видно. В игре с мячом Маласиа тоже выглядел очень уверенно», – отметил Фердинанд.

Тирелл Маласиа присоединился к «Манчестер Юнайтед» этим летом, перебравшись из роттердамского «Фейеноорда» за 15 млн евро. Контракт 23-летнего голландца рассчитан на четыре года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Рио Фердинанд Мохамед Салах Тирелл Маласиа
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