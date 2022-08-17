Венгер – о «Ливерпуле»: «Если ты проиграл титул с отрывом в одно очко, это нельзя назвать провалом»

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отдал должное «Ливерпулю» за выступления в прошлом сезоне. Напомним, что команда Юргена Клоппа выиграла Кубок лиги, Кубок Англии дошла до финала Лиги чемпионов и финишировала на втором месте в АПЛ, упустив на одно очко «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» за последние годы выиграл всего один титул, но это не значит, что они не великая команда. Если ты проигрываешь титул с отрывом в одно очко, это нельзя назвать провалом», – цитирует француза Liverpool Echo.

Напомним, что в двух матчах нового сезона АПЛ «Ливерпуль» не смог одержать ни одной победы, сыграв вничью с «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас».