«Манчестер Юнайтед» попробует подписать двух нападающих после прихода де Йонга

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить атакующую линию до закрытия летнего трансферного окна.

«Красные дьяволы» нацелились на подписание Альваро Мораты из мадридского «Атлетико» и Коди Гакпо из голландского ПСВ. Как утверждает журналист Роб Доусон, по обоим нападающим может быть сделано предложение, однако прежде руководство «Юнайтед» надеется оформить подписание полузащитника Френки де Йонга из «Барселоны».

Ранее стало известно, что Эрик тен Хаг хочет усилить свою команду новым форвардом, способным сыграть на острие атаки. С возможным уходом Роналду потребность манчестерцев в игроке такого плана может лишь усилиться.