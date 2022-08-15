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«Манчестер Юнайтед» попробует подписать двух нападающих после прихода де Йонга

 
15 Августа 2022 • 17:37 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
6.40 4.80 1.45
22.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить атакующую линию до закрытия летнего трансферного окна.

«Красные дьяволы» нацелились на подписание Альваро Мораты из мадридского «Атлетико» и Коди Гакпо из голландского ПСВ. Как утверждает журналист Роб Доусон, по обоим нападающим может быть сделано предложение, однако прежде руководство «Юнайтед» надеется оформить подписание полузащитника Френки де Йонга из «Барселоны».

Ранее стало известно, что Эрик тен Хаг хочет усилить свою команду новым форвардом, способным сыграть на острие атаки. С возможным уходом Роналду потребность манчестерцев в игроке такого плана может лишь усилиться.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед ПСВ Альваро Мората Эрик тен Хаг Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022 Коди Гакпо
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
15 Августа 2022 в 18:25
Кем-кем "усилить"??))) А мяч до нападающих кто будет доставлять, а атаки соперников перед своей штрафной разрушать? Мората видимо)))
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15.08  22:00 Ливерпуль ... Кристал Пэлас 1.22 6.30 15.00
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