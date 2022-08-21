Форвард «Брентфорда» Тони может перейти в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони может пополнить состав «Челси» или «Манчестер Юнайтед».

По сведениям Mirror, главная трансферная цель лондонского клуба — форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг, но если «Челси» не сможет заполучить его, то включится в борьбу за Тони.

При этом «Манчестер Юнайтед» будет готов рассмотреть подписание нападающего «Брентфорда» в том случае, если команду все-таки покинет Криштиану Роналду.

В текущем сезоне 26-летний Тони принял участие в трех матчах Английской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.