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Роналду готов остаться в «Манчестер Юнайтед»

 
19 Августа 2022 • 09:48 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.30 4.30 1.58
22.08 22:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов остаться в своём нынешнем клубе, сообщает CBS.

По информации источника, португалец недоволен главным тренером команды Эриком тен Хагом, а также трансферной политикой клуба. Несмотря на это, Роналду готов остаться в «Манчестер Юнайтед», так как понимает, что вряд ли куда-то сможет перейти нынешним летом.

Кроме того, форвард рассчитывает подойти в хорошей форме к чемпионату мира в Катаре, который пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года. По этой причине он не станет разрывать контракт с манкунианцами.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провёл в составе «красных дьяволов» 37 матчей, в которых забил 24 гола, а также отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (3)
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ilinoize
19 Августа 2022 в 11:17
Пусть так, а то эта Санта Барбара уже начал подза...вать. Да и такие приписки "По информации источника" тоже не особо вызывают доверия к информации. Какого источника? Бабки возле подъезда, алкаши на лавке, святого источника?
Misha_diablo_football
19 Августа 2022 в 10:36
по ходу конечный маршрут Рона будет примерно таким: МЮ - Спортинг (или азиатско-тихокеанское турне).
Alex1972
19 Августа 2022 в 10:07
Сбежит... Не сейчас, так зимой... 100%...🏃..
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