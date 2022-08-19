Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов остаться в своём нынешнем клубе, сообщает CBS.

По информации источника, португалец недоволен главным тренером команды Эриком тен Хагом, а также трансферной политикой клуба. Несмотря на это, Роналду готов остаться в «Манчестер Юнайтед», так как понимает, что вряд ли куда-то сможет перейти нынешним летом.

Кроме того, форвард рассчитывает подойти в хорошей форме к чемпионату мира в Катаре, который пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года. По этой причине он не станет разрывать контракт с манкунианцами.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провёл в составе «красных дьяволов» 37 матчей, в которых забил 24 гола, а также отдал три результативные передачи.