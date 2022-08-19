Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро переходит в «Манчестер Юнайтед».

Оба клуба подтвердили подписание сделки на своих официальных сайтах. «Мы хотели бы выразить безмерную благодарность Каземиро, который стал частью великой истории нашего клуба», – пишет пресс-служба «Реала». Официальное прощание Каземиро со «сливочными» состоится в понедельник. В мероприятии примет участие президент клуба Флорентино Перес.

Напомним, что стоимость трансфера 30-летнего бразильца может составить порядка 70 млн евро. Хавбек подпишет с «Манчестер Юнайтед» четырёхлетний контракт с возможностью продления.