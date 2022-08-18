​Карвалью не нравится прозвище, которое ему дали в «Ливерпуле»

Летний новичок «Ливерпуль» Фабиу Карвалью высказался по поводу прозвища, которое он получил в клубе.

«Когда я пришёл в команду, меня назвали Бруно Марс (вероятно, из-за внешнего сходства с певцом – прим Евро-Футбола). Чтобы подыграть этой шутке, я спел песню Бруно Марса The Lazy Song во время посвящения в команде. Теперь я отказался от этого прозвища», - высказался Карвалью в интервью пресс-службе «Ливерпуля».

Напомним, что Фабио Карвалью перебрался в «Ливерпуль» из «Фулхэма». В обоих матчах Премьер-лиги сезона 2022/2023 португалец выходил на замену, проведя на поле суммарно 23 минуты.