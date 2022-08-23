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Бруну Фернандеш высказался о возможном уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»

 
23 Августа 2022 • 01:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Ливерпуль
окончен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопрос о будущем Криштиану Роналду в клубе.

Вероятный переход 37-летнего форварда – одна из самых обсуждаемых в футболе этим летом. Как известно, игрок планировал уйти, но трансферное окно закроется совсем скоро, а какой-либо конкретики по-прежнему нет.

«Будущее Криштиану? Я могу знать некоторые детали, но я не буду рассказывать об этом первым. На данный момент Роналду – игрок «Манчестер Юнайтед». Он спокоен. Независимо от того, каково его решение, он расскажет о нём ровно тогда, когда обещал», – поведал в интервью Eleven Sports Бруну Фернандеш.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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