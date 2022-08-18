«МЮ» интересен защитник «Боруссии» Дортмунд

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением защитника дортмундской «Боруссии» Тома Менье. По информации от журналиста Николо Скиры, бельгиец является одним из кандидатов на замену Аарону Уан-Биссаке, который с большой долей вероятности вернётся в «Кристал Пэлас».

По сведениям источника, другим вариантом для «Манчестер Юнайтед» является защитника миланского «Интера» Дензел Дюмфрис, за которым также охотится лондонский «Челси». Стоимость нидерландца оценивается в 35-40 миллионов евро.

Напомним, что Менье ранее выступал во Франции за «ПСЖ». В составе дортмундской «Боруссии» бельгиец играет с 2020 года. В прошлом сезоне Тома отметился двумя голами и 4 ассистами в Бундеслиге.