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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» интересен защитник «Боруссии» Дортмунд

 
18 Августа 2022 • 14:24 Комментировать
Боруссия Д
...
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20.08 16:30

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением защитника дортмундской «Боруссии» Тома Менье. По информации от журналиста Николо Скиры, бельгиец является одним из кандидатов на замену Аарону Уан-Биссаке, который с большой долей вероятности вернётся в «Кристал Пэлас».

По сведениям источника, другим вариантом для «Манчестер Юнайтед» является защитника миланского «Интера» Дензел Дюмфрис, за которым также охотится лондонский «Челси». Стоимость нидерландца оценивается в 35-40 миллионов евро.

Напомним, что Менье ранее выступал во Франции за «ПСЖ». В составе дортмундской «Боруссии» бельгиец играет с 2020 года. В прошлом сезоне Тома отметился двумя голами и 4 ассистами в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Тома Менье Трансферы футбола - лето 2022
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