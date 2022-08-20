Продажа Каземиро – в топ-3 самых дорогих трансферов «Реала» на выход за всю историю

«Реал» провернул одну из самых дорогих продаж в своей истории.

Трансфер бразильца в «Манчестер Юнайтед» за 70,6 млн евро занимает третье место в списке – выше только продажи Криштиану Роналду в «Ювентус» за 117 млн евро и Анхеля ди Марии во всё тот же «Манчестер Юнайтед» (75 млн). Вслед за Каземиро располагаются Альваро Мората (в «Челси» за 66 млн) и Месут Озил (в «Арсенал» за 47 млн).

Сумма сделки по Каземиро может вырасти более чем до 80 млн евро в случае активации бонусных надбавок, прописанных при трансфере.

В списке самых дорогих трансферных приобретений «Манчестер Юнайтед» Каземиро занимает шестую строчку после Поля Погба, Гарри Магуайра, Джейдона Санчо, Ромелу Лукаку и Анхеля ди Марии.