Азара раскритиковали в Бельгии за промах c пенальти

Мы уже сообщали о том, что в матче «Реала» против «Сельты» в рамках второго тура Ла Лиги бельгийский полузащитник Эден Азар вышел на замену, но не смог забить пенальти. Его неудачи надоели даже соотечественникам - в Бельгии раскритиковали выступления футболиста, который когда-то считался чуть ли не самым перспективным в европейском футболе.

- То, что Азар начинает игры на скамейке запасных, уже давно не новость, а стандартное положение вещей. Сейчас это можно уже и не обсуждать, потому что заслужено. Он не забил пенальти, и это не улучит восприятие ситуации общественностью, - написала о неудаче Азара бельгийская газета HLN.