Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Азара раскритиковали в Бельгии за промах c пенальти

 
22 Августа 2022 • 00:49 Комментировать
Сельта
1:4
Реал Мадрид
окончен

Мы уже сообщали о том, что в матче «Реала» против «Сельты» в рамках второго тура Ла Лиги бельгийский полузащитник Эден Азар вышел на замену, но не смог забить пенальти. Его неудачи надоели даже соотечественникам - в Бельгии раскритиковали выступления футболиста, который когда-то считался чуть ли не самым перспективным в европейском футболе.

- То, что Азар начинает игры на скамейке запасных, уже давно не новость, а стандартное положение вещей. Сейчас это можно уже и не обсуждать, потому что заслужено. Он не забил пенальти, и это не улучит восприятие ситуации общественностью, - написала о неудаче Азара бельгийская газета HLN.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Атлетик Б 1:0 Валенсия 1.75 3.60 5.00
окончен Атлетико М 0:2 Вильярреал 1.90 3.40 4.50
окончен Реал Сосьедад 1:4 Барселона 3.40 3.60 2.10
22.08  21:00 Эльче ... Альмерия 2.40 3.20 3.10
22.08  23:00 Жирона ... Хетафе 2.70 2.80 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Августа
00:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» забила четыре мяча «Реал Сосьедад» и одержала первую победу в сезоне 2
00:49 · Испания. Ла Лига
Азара раскритиковали в Бельгии за промах c пенальти
00:37 · Англия. Премьер-лига
Каземиро будет представлен в качестве игрока «МЮ» в матче с «Ливерпулем»
21 Августа
23:40 · Германия. Бундеслига
Левандовски забил свой самый быстрый гол в чемпионатах Испании и Германии
23:18 · Испания. Ла Лига
Левандовски забил дебютный гол за «Барселону»
22:34 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» обыграл на чужом поле «Атлетико»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 2
22:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила состав на матч с «Реал Сосьедад», Ансу и Обамеянг остались в запасе
21:27 · Англия. Премьер-лига
Каземиро проведёт первую тренировку в составе «МЮ» на следующей неделе
20:57 · Испания. Ла Лига
Свой сотый матч в составе «Атлетика» Беренгер отметил победным мячом
20:50 · Испания. Ла Лига
Вальверде вышел на первое место по количеству побед в Ла лиге с «Атлетиком»
20:37 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» минимально переиграл «Валенсию»
20:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
18:50 · Испания. Ла Лига
​Винисиус обратился к Роналдо
15:12 · Испания. Ла Лига
​Кунде недоволен положением после трансфера в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем