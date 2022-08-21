Винисиус отметил игру Бензема и Модрича

Бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пообщался с представителями СМИ после разгромной гостевой победы над «Сельтой» (4:1) в рамках второго тура чемпионата Испании.

«Я очень доволен нашим выступлением. Бензема и Модрич показали свой класс, благодаря этому мы добились такого результата.

Что касается моего гола, то здесь нужно поблагодарить Луку. Он отдал потрясающую передачу», - передает слова нападающего пресс-служба «сливочных».

В настоящий момент «Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти на выезде встретятся с каталонским «Эспаньолом».