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Романо: «МЮ» предложил Каземиро выгодный долгосрочный контракт»

 
18 Августа 2022 • 21:44 Комментировать (1)
Сельта
...
Реал Мадрид
4.50 4.30 1.67
20.08 23:00

Всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о ходе переговоров по трансферу Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент английский клуб продолжает обсуждения как с мадридским «Реалом», так и с представителями игрока. В пятницу стороны проведут очередной этап переговоров, в ходе которого постараются достичь согласия по всем деталям сделки. Согласно сведениям Романо, «Манчестер Юнайтед» предложил Каземиро долгосрочный и крайне выгодный с финансовой точки зрения контракт, однако зарплата бразильца точно не вырастет вдвое, как сообщали ранее в прессе.

Текущий договор 30-летнего опорного хавбека с «Реалом» рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне игрок провёл два матча, отметившись одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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slain
18 Августа 2022 в 21:57
Будет смешно, если приедет с контрактом на пять лет, личкой в 300к+ и забьет на футбол как многие другие бразильцы)xD
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