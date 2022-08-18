Романо: «МЮ» предложил Каземиро выгодный долгосрочный контракт»

Всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о ходе переговоров по трансферу Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент английский клуб продолжает обсуждения как с мадридским «Реалом», так и с представителями игрока. В пятницу стороны проведут очередной этап переговоров, в ходе которого постараются достичь согласия по всем деталям сделки. Согласно сведениям Романо, «Манчестер Юнайтед» предложил Каземиро долгосрочный и крайне выгодный с финансовой точки зрения контракт, однако зарплата бразильца точно не вырастет вдвое, как сообщали ранее в прессе.

Текущий договор 30-летнего опорного хавбека с «Реалом» рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне игрок провёл два матча, отметившись одним ассистом.