«Реал» нашёл замену для Каземиро в Англии

Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимараэс может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб рассматривает 24-летнего бразильца в качестве потенциальной замены Каземиро, если полузащитник решит покинуть испанский клуб.

Ранее сообщалось, что Каземиро может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Гимараэс перешёл в «Ньюкасл» в январе нынешнего года из французского «Лиона». Всего в составе английского клуба футболист провёл 19 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 40 миллионов евро.