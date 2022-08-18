«Реал» разработал план на случай ухода Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

В мадридском «Реале» уже знают, кто заменит Каземиро в случае его ухода.

Бразилец склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед», и переговоры по трансферу идут полным ходом. 30-летний хавбек, долгое время занимавший прочное место в основе «Реала», может уйти уже в ближайшее время. Впрочем, по данным журналиста Карлоса Карпио, расставание с Каземиро не поставит перед тренерским штабом «сливочных» неразрешимых вопросов: место бразильца в опорной зоне займёт новичок Орельен Чуамени, купленный у «Монако» этим летом. Второй опцией на данную позицию станет Эдуардо Камавинга, который также будет задействоваться ближе к атаке. Третий вариант – перевод в середину поля защитника Давида Алабы.

Подписание Каземиро может обойтись «Манчестер Юнайтед» более чем в 70 млн евро.