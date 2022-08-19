Каземиро перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в течение двух суток

«Манчестер Юнайтед» в шаге от грандиозного трансфера.

Согласно данным испанских и английских СМИ, переход Каземиро из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» почти неизбежен. Представители «красных дьяволов» пытаются оформить сделку как можно скорее в надежде заявить звёздного бразильца на предстоящую игру чемпионата Англии против «Ливерпуля» – встреча пройдёт в понедельник. По информации Фабрицио Романо, на прохождение игроком медосмотра и оформление всех необходимых документов потребуется порядка 48 часов. Таким образом, уже в воскресенье Каземиро может быть представлен в качестве новичка «Манчестер Юнайтед».

Стоимость трансфера, напомним, составит 70 млн евро, из которых 10 млн – бонусы.