Перес: «Каземиро - легенда «Реала»

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал уход из «королевского» клуба опорного полузащитника Каземиро.

«Каземиро можно с уверенностью назвать легендой нашего клуба. У него было право решать свое будущее, мы приняли его выбор. Он этого заслуживает. На следующей неделе организуем церемонию прощания», - цитирует президента «сливочных» ABC.

Напомним, что Каземиро выступал за мадридский гранд с 2013 года.

Новым местом работы бразильского полузащитника станет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» заплатят за футболиста порядка 70 миллионов евро.