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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес: «Каземиро - легенда «Реала»

21 Августа 2022 • 08:42 Комментировать
Сельта
1:4
Реал Мадрид
окончен
 

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал уход из «королевского» клуба опорного полузащитника Каземиро.

«Каземиро можно с уверенностью назвать легендой нашего клуба. У него было право решать свое будущее, мы приняли его выбор. Он этого заслуживает. На следующей неделе организуем церемонию прощания», - цитирует президента «сливочных» ABC.

Напомним, что Каземиро выступал за мадридский гранд с 2013 года.

Новым местом работы бразильского полузащитника станет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» заплатят за футболиста порядка 70 миллионов евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Каземиро
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