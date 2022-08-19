Тен Хаг – о трансфере Каземиро: «Пока ничего не могу вам сказать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался комментировать возможный приход в команду полузащитника мадридского «Реала» Каземиро. Напомним, что ранее наставник «сливочных» Карло Анчелотти подтвердил желание бразильца присоединиться к «красным дьяволам».

«Я не буду отвечать на этот вопрос. Пока ничего не могу вам сказать», – заверил тен Хаг на своей пресс-конференции.

Напомним, что Каземиро будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» больше, чем в мадридском «Реале». Также футболисту был предложен более длительный срок контракта.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Каземиро вряд ли успеют зарегистрировать до матча против «Ливерпуля» в понедельник.