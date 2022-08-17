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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Главной целью «МЮ» после неудачи с Рабио стал полузащитник «Реала»

 
17 Августа 2022 • 09:54 Комментировать (1)
Сельта
...
Реал Мадрид
4.50 4.20 1.70
20.08 23:00

«Манчестер Юнайтед» уже смирился с тем, что ему не удастся заполучить полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабио. По сведениям от The Telegraph, «красные дьяволы» уже полностью переключили своё внимание на Каземиро из мадридского «Реала».

«Манчестер Юнайтед» раздумывает над тем, чтобы предложить за опытного бразильца 60 миллионов евро. Сам футболист не хотел бы покидать команду, но «сливочные» будут готовы рассмотреть его продажу в силу того, что хавбеку уже исполнилось 30.

Руководство «красных дьяволов» сперва изучит реальность перехода, а лишь затем сделает официальное предложение.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Манчестер Юнайтед Каземиро Адриен Рабио Трансферы футбола - лето 2022
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
17 Августа 2022 в 10:24
Хорошо, что с мамой Рабио ничего не вышло))))
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