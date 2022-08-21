Анчелотти отметил важность Модрича для «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил вклад хорватского полузащитника Луки Модрича в победу над «Сельтой» в рамках второго тура чемпионата Испании. «Королевский» клуб отпраздновал успех со счетом 4:1.

«Модрич – невероятный лидер для «Реала». Лука отметился важным голом, этот мяч дал нам преимущество. После этого команде стало немного легче», - приводит слова итальянского специалиста AS.

Хорватский хавбек защищает цвета «королевского» клуба с августа 2012 года. Действующее трудовое соглашение Модрича с «Реалом» рассчитано до лета следующего года.

В стартовавшем розыгрыше Ла Лиги Лука забил гол и отдал ассист в двух поединках.