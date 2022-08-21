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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти отметил важность Модрича для «Реала»

21 Августа 2022 • 12:57 Комментировать (2)
Сельта
1:4
Реал Мадрид
окончен
 

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил вклад хорватского полузащитника Луки Модрича в победу над «Сельтой» в рамках второго тура чемпионата Испании. «Королевский» клуб отпраздновал успех со счетом 4:1.

«Модрич – невероятный лидер для «Реала». Лука отметился важным голом, этот мяч дал нам преимущество. После этого команде стало немного легче», - приводит слова итальянского специалиста AS.

Хорватский хавбек защищает цвета «королевского» клуба с августа 2012 года. Действующее трудовое соглашение Модрича с «Реалом» рассчитано до лета следующего года.

В стартовавшем розыгрыше Ла Лиги Лука забил гол и отдал ассист в двух поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич
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Комментарии (2)
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Alex1972
21 Августа 2022 в 13:25
Да, он хорош... Да и скромен...
NOBODY
21 Августа 2022 в 13:04
если Модрич не собирается завершать карьеру, пусть бы играл до пенсии в РМ.....не один год, а 2-3, сколько может...даже пусть не все матчи и таймы, простое расположение его в рядах команды и на тренировках - огромнейший плюс всем....
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