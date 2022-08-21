Анчелотти оценил жест Бензема в адрес Азара

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил жест нападающего команды Карима Бензема во вчерашнем поединке против «Сельты». Француз уступил право пробить пенальти Эдену Азару в конце встречи, но бельгиец не смог реализовать попытку.

«Это отличный жест со стороны Бензема в сторону одноклубника, который мало появлялся на поле в последнее время. Неважно, что Эден не смог забить, хотя обычно он очень хорошо исполняет 11-метровые удары. Самое важное, что Азар возвращается», - приводит слова Анчелотти Notimerica.

«Реал» отпраздновал гостевую победу со счетом 4:1 и лидирует в турнирной таблице Ла Лиги.