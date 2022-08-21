«Реал» забил и пропустил с пенальти впервые за почти восемь лет

Во втором туре начавшегося чемпионата испанской Премьеры выступающий в качестве чемпиона страны мадридский «Реал» играет в гостях с «Сельтой». В этом матче было назначено уже два пенальти - по одному в каждые ворота, еще в первом тайме. И оба удара были забиты.

Такое (забить и пропустить с пенальти в одном матче Ла Лиги) с королевским клубом случилось впервые с января 2015 года. Тогда мадридцы сразились с «Кордовой», которая по итогам сезона покинула Ла Лигу и больше не вернулась.

Следить за событиями матча между «Сельтой» и мадридским «Реалом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.