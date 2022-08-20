Каземиро попрощался с «Реалом»: «Даже за тысячу жизней я не смогу вернуть клубу всё, что он мне дал»

Хавбек мадридского «Реала» Каземиро написал болельщикам трогательное прощальное письмо в социальных сетях. Напомним, что бразилец скоро должен стать футболистом «Манчестер Юнайтед». Вчера манкунианцы официально объявили о соглашении с «Реалом» по сумме трансфера.

«Я пережил замечательную историю. Надеюсь, что однажды я смогу вернуться в это место, которое называю своим домом. Даже за тысячу жизней я не смогу вернуть клубу всё, что он мне дал», – написал Каземиро.

Напомним, что сумма трансфера Каземиро должна составить 80 миллионов евро с учётом бонусов. В «Манчестер Юнайтед» бразилец будет получать большую зарплату, чем в мадридском «Реале».