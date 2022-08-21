Азар вышел на замену и не реализовал пенальти

Во втором туре начавшегося чемпионата испанской Премьеры выступающий в качестве чемпиона страны мадридский «Реал» играет в гостях с «Сельтой». В этом матче было назначено уже два пенальти в первом тайме - по одному в каждые ворота. И оба удара были забиты.

А во второй половине игры мадридцы получили право на еще один пенальти. К мячу подошел бельгийский полузащитник Эден Азар, который перед этим вышел на замену. Но он не смог переиграть аргентинского вратаря Аугустина Марчесина - тот отбил удар, а затем и добивание Бензема.

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