Модрич – Каземиро: «Ты всегда стоял горой за «Реал» и товарищей по команде»

Лука Модрич, много лет отыгравший вместе с Каземиро в полузащите «Реала», выступил с прощальным обращением к бразильцу.

Напомним, что в пятницу Каземиро стал игроком «Манчестер Юнайтед».

«Мы многого добились вместе, но в моей памяти хранятся моменты, скрытые от взора публики – наша повседневная жизнь в клубе. Особенно это касается твоих шуток – ты всегда был в хорошем настроении, даже когда мы проходили через неудачи, – приводит слова хорвата Marca. – Ты стал настоящим лидером, стоял горой за клуб и товарищей по команде, и мы всегда будем об этом помнить.

Я помню, как сильно ты нервничал во время своего дебюта в «Реале». Я просил тебя сохранять спокойствие, и теперь я осознаю, что из этого получилось. Тогда никто не мог представить, каких высот мы достигнем вместе», – поделился Модрич.