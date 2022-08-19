Каземиро пройдёт медосмотр в «МЮ» в течение 48 часов

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро очень близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Фабрицио Романо, бразилец в течение 48 часов пройдёт медосмотр в стане «красных дьяволов».

В данный момент английский клуб ждёт, пока «Реал» окончательно примет предложение в размере 60 миллионов евро. После этого футболисту будет позволено вылететь в Великобританию. Тем не менее, сперва футболисту нужно получить визу, над чем «МЮ» уже активно работает.

Напомним, что Каземиро согласился перейти в «Манчестер Юнайтед», так как клуб предложил ему более выгодные условия контракта по сроку и зарплате.