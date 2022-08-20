Вальверде попрощался с Каземиро

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде обратился к Каземиро, перешедшему в «Манчестер Юнайтед».

«Ты был одним из первых, кто открыл для меня двери своего дома и протянул мне руку, ты всегда доверял мне. Я определённо буду скучать по тебе на поле, но ещё сильнее – за его пределами. Спасибо, Казе», – написал в социальных сетях уругвайский хавбек.

О переходе бразильца в «Манчестер Юнайтед» стало известно вечером пятницы, когда оба клуба официально подтвердили договорённость по трансферу. Каземиро заключит с «красными дьяволами» соглашение до 2026 года с опцией автоматического продления на год.