«Реал» назвал цену за Каземиро

Мадридский «Реал» озвучил «Манчестер Юнайтед» цену, за которую будет готов расстаться со своим опорным полузащитником Каземиро. По информации от Relevo, «сливочные» отпустят хавбека за 80 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» пока готов предложить лишь 60 миллионов, но клубы могут найти компромисс и сойтись на цене в 70 миллионов. Сам Каземиро заинтересован в переезде на «Олд Траффорд», о чём дал понять главному тренеру Карло Анчелотти.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» ранее не смог закрыть сделку по трансферу Адриена Рабио из «Ювентуса», так как француз требовал слишком большую зарплату.