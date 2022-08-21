«Реал» не оставил шансов «Сельте»

Во втором туре начавшегося чемпионата испанской Премьеры выступающий в качестве чемпиона страны мадридский «Реал» уверенно переиграл «Сельту», забив в ее ворота четыре мяча.
Вторая подряд гостевая победа позволила мадридцам возглавить турнирную таблицу, хотя есть несколько команд, которые могут нагнать их в воскресенье - в частности, «Атлетико» и «Валенсия».
Протокол игры
|14'Бензема Карим (0:1)
|(1:1) Аспас Яго23'
|41'Модрич Лука (1:2)
|56'Винисиус Жуниор (1:3)
|66'Вальверде Федерико (1:4)
Марчесин Агустин•Мальо Уго• 85'Айду Джозеф•Нуньес Унай•Галан Хави•Тапия Ренато 13'87' (Де ла Торре Лука (87') •Серви Франко•Пейнадо Франсиско•Оскар Родригес79' (Вейга Габриэль (79') •Аспас Яго•Пасьенса Гонсало69' (Перес Карлес (69')
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль 65'69' (Рюдигер Антонио (69') •Милитао Эдер•Алаба Давид 68'77' (Васкес Лукас (77') •Менди Ферлан•Модрич Лука77' (Себальос Дани (77') •Чуамени Орельен•Камавинга Эдуардо82' (Асенсио Марко (82') •Вальверде Федерико•Бензема Карим•Винисиус Жуниор83' (Азар Эден (83')
20 августа. Стадион "Балаидос".
Бан пользователя