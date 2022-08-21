«Реал» не оставил шансов «Сельте»

Во втором туре начавшегося чемпионата испанской Премьеры выступающий в качестве чемпиона страны мадридский «Реал» уверенно переиграл «Сельту», забив в ее ворота четыре мяча.

Вторая подряд гостевая победа позволила мадридцам возглавить турнирную таблицу, хотя есть несколько команд, которые могут нагнать их в воскресенье - в частности, «Атлетико» и «Валенсия».