«Реал» объявил состав на матч с «Сельтой»

Во втором туре начавшегося чемпионата испанской Премьеры выступающий в качестве чемпиона страны мадридский «Реал» сыграет в гостях с «Сельтой». В первом туре «Реал» одержал волевую победу над вернувшейся в высший свет испанского футбола «Альмерией».

Накануне игры с «Сельтой» наставник мадридского суперклуба, итальянский специалист Карло Анчелотти, обнародовал стартовый состав команды.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Бензема, Модрич, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Винисиус Жуниор, Менди.

Матч между «Сельтой» и «Реалом» начнется в 23 часа, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.