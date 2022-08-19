Анчелотти: «Не знаю, почему Каземиро решил променять чемпионов Европы на проблемную команду»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не знает, почему полузащитник Каземиро решил перебраться в «Манчестер Юнайтед». Ранее итальянец подтвердил намерение бразильца уйти в команду Эрика тен Хага.

«Не знаю, почему Каземиро решил променять чемпионов Европы на проблемную команду. Это его личное решение, он хочет новый вызов», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что после двух туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» идёт на дне турнирной таблицы без единого очка. Следующий матч «красные дьяволы» проведут дома против «Ливерпуля».