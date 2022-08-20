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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти не ищет замену Каземиро

 
20 Августа 2022 • 00:06 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
4.50 4.20 1.72
Через 21 ч. 44 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» не собирается запрашивать у руководства прямую замену для Каземиро, перешедшего в «Манчестер Юнайтед».

В тот самый день, когда бразилец попросил «Реал» не отказываться от предложения «Юнайтед», ведущие игроки «сливочных» спросили у Анчелотти, будет ли клуб подписывать нового игрока на позицию Каземиро. Итальянский рулевой, как информирует издание Relevo, дал решительный ответ: «Состав останется таким же».

На продаже Каземиро мадридский «Реал» может заработать более 80 млн евро. По слухам, в качестве замены 30-летнему опорнику рассматривались Бруну Гимараэс и Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Каземиро
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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