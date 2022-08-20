Кроос обратился к Каземиро: «Мы вошли в историю!»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поддержал волну прощаний с Каземиро, который решил перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Кроос, Каземиро и Модрич долгие годы составляли знаменитое трио в средней линии «Реала», принеся мадридскому клубу множество трофеев.

«Мы вошли в историю! – обратился немец к бразильцу посредством социальных сетей. – Какая легендарная эпоха! Теперь наши пути расходятся, но наша дружба сохранится навсегда, уверяю тебя. Желаю тебе всего наилучшего, до скорой встречи», – написал Кроос.

Трансфер Каземиро обошёлся «Манчестер Юнайтед» более чем в 70 млн евро без учёта возможных бонусов.