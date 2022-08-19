Трансфер Каземиро обойдётся «МЮ» значительно дороже, чем сообщалось изначально

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Реалу» ещё более внушительную сумму за Каземиро, чем утверждалось ранее.

Согласно прежним данным, клубы сошлись на 60+10 млн евро за 30-летнего бразильского хавбека. Однако, по обновлённой информации от инсайдера Фабрицио Романо, на самом деле речь идёт о более серьёзных деньгах: гарантированные выплаты составят порядка 71 млн евро, а ещё около 12 млн «Реал» заработает при активации бонусных надбавок.

Каземиро станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед». Оклад бразильца вырастет в будущем, если клуб попадёт в Лигу чемпионов.