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Трансфер Каземиро обойдётся «МЮ» значительно дороже, чем сообщалось изначально

 
19 Августа 2022 • 22:46 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
4.50 4.20 1.72
Через 23 ч. 16 мин.

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Реалу» ещё более внушительную сумму за Каземиро, чем утверждалось ранее.

Согласно прежним данным, клубы сошлись на 60+10 млн евро за 30-летнего бразильского хавбека. Однако, по обновлённой информации от инсайдера Фабрицио Романо, на самом деле речь идёт о более серьёзных деньгах: гарантированные выплаты составят порядка 71 млн евро, а ещё около 12 млн «Реал» заработает при активации бонусных надбавок.

Каземиро станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед». Оклад бразильца вырастет в будущем, если клуб попадёт в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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