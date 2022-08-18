Стало известно, почему Каземиро готов сменить «Реал» на «Манчестер Юнайтед»

В СМИ объяснили причины решения полузащитника присоединиться к «Манчестер Юнайтед».

Информация о заинтересованности звёздного бразильца в переезде в Англию была воспринята общественностью с недоумением – многие не понимают, чем многострадальный «Манчестер Юнайтед» мог соблазнить основного игрока одного из самых успешных грандов мирового футбола. По данным Geglobo, Каземиро считает возможный переход в стан «красных дьяволов» интересным вызовом со спортивной точки зрения. Вопреки слухам, в Манчестере хавбек не будет зарабатывать значительно больше, чем в Мадриде.

Цвета «Реала» Каземиро защищает на протяжении девяти лет. На его счету более трёхсот матчей за «сливочных».