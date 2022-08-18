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«Реал» готов продать Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

 
18 Августа 2022 • 20:10 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
4.50 4.30 1.67
20.08 23:00

Мадридский «Реал» открыт для продажи полузащитника Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщалось ранее, бразилец хотел бы попробовать свои силы в манчестерском клубе. Не против продажи и руководство «Реала», считающее, что в команде есть достаточно игроков, способных заменить 30-летнего хавбека, докладывает издание Sky Sports. Сумма потенциальной сделки, напомним, оценивается более чем в 70 млн евро. Переговоры между клубами продолжаются, и в «Манчестер Юнайтед» всё больше уверены в успешном завершении громкого трансфера.

Каземиро провёл в составе «Реала» 336 матчей, отметившись 31 голом и 29 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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