«Реал» готов продать Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

Мадридский «Реал» открыт для продажи полузащитника Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщалось ранее, бразилец хотел бы попробовать свои силы в манчестерском клубе. Не против продажи и руководство «Реала», считающее, что в команде есть достаточно игроков, способных заменить 30-летнего хавбека, докладывает издание Sky Sports. Сумма потенциальной сделки, напомним, оценивается более чем в 70 млн евро. Переговоры между клубами продолжаются, и в «Манчестер Юнайтед» всё больше уверены в успешном завершении громкого трансфера.

Каземиро провёл в составе «Реала» 336 матчей, отметившись 31 голом и 29 результативными передачами.